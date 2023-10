Nações Unidas. 3.200 crianças mortas em três semanas "não pode ser um dano colateral"

As Nações Unidas avisam que as mortes de civis, após três semanas de guerra entre Israel e o Hamas não podem ser olhadas como um mero dano colateral.

O alerta foi feito nas últimas horas pelo diretor da Agência das Nações Unidas para o apoio aos refugiados palestinianos.

Durante uma reunião do Conselho de Segurança, onde participou por videoconferência, Phillipe Lazzarini revelou que "quase 70% das mortes de civis, reportadas nas últimas três semanas, são de mulheres e de crianças".

No caso particular das vítimas menores de idade, Phillipe Lazzarini acrescenta ao cenário as quase 3.200 crianças mortas contabilizadas pela organização Save the Children.

“Isto deverá ultrapassar o número de crianças mortas anualmente nas zonas de conflito em todo o mundo, desde 2019. Não pode ser um dano colateral”, avisa o responsável.

Apoio humanitário "condenado ao fracasso"



Por outro lado, este responsável avisa que o sistema de ajuda humanitária à Faixa de Gaza poderá estar “condenado ao fracasso”, alerta o diretor da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos.

Com os corredores humanitários limitados a pouco mais de uma dezena de camiões diários, com alimentação, medicamentos e utensílios médicos, Phillipe Lazzarini refere que isso “não é nada, comparado com as necessidades de mais de 2 milhões de pessoas retidas em Gaza”.