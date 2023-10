Ministério em Israel propõe transferir habitantes da Faixa de Gaza para o Egito

A população palestiniana ficaria, assim, hospedada em cidades-tenda no norte da península do Sinai, antecedendo a construção de cidades permanentes e um corredor humanitário indefinido. Os habitantes de Gaza seriam ainda impedidos de viver ou trabalhar em zonas próximas da fronteira com Israel, devido à criação de uma "área estéril de vários quilómetros" dentro do Egito.

De acordo com o Sicha Mekomit, assim como os jornais The Times of Israel e Haaretz, a transferência de palestinianos para fora de Gaza é o resultado desejado da guerra, e o plano é dividido em três fases: uma evacuação para o sul da Faixa de Gaza , uma invasão terrestre do enclave - durante a qual devem ser eliminados os túneis do Hamas -, e uma deslocação de palestinianos para o território egípcio, sem direito a regressar a Gaza .

Segundo a proposta, esta opção também é a que mais serve de disuasão ao Hezbollah, localizado no sul do Líbano - uma área que Israel ocupou entre 1982 e 2000.

As duas opções descartadas são a restituição da soberania da Autoridade Palestiniana, que está baseada na Cisjordânia, na Faixa de Gaza, e o apoio a um regime local. A opção de restituição da Autoridade Palestiniana em Gaza é assumida como "uma vitória sem precedentes do movimento nacional palestiniano, uma vitória que vai tirar as vidas de milhares de israelitas civis e soldados, e não salvaguarda a segurança de Israel", avança a Associated Press .

Um ministério do governo de Israel elaborou uma proposta para deslocar os 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza para a península do Sinai, no Egito. A proposta tem a data de 13 de outubro e provocou a condenação por parte dos palestinianos.

A guerra começou com a aprovação, na Assembleia Geral das Nações Unidas, do plano de divisão da região em dois Estados, contestada devido ao que foi então considerada, pela população árabe, uma atribuição desproporcional de território face à minoria judaica na região - 56% do território para 32% da população.

O Egito governou Gaza entre 1948 e 1967, quando Israel conquistou o território, a Cisjordânia, o leste de Jerusalém e as colinas de Golã, na Síria, durante a Guerra dos Seis Dias. A esmagadora maioria da atual população da Faixa de Gaza é descendente de refugiados palestinianos, forçados a sair do que hoje é Israel.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio não respondeu à Associated Press. Porém, este plano é uma confirmação do medo antigo que Israel queira forçar uma expulsão permanente dos palestinianos para o território do Egito.

Entre a saída do Reino Unido da região e a proclamação do Estado de Israel, o conflito foi largamente civil, teve o envolvimento de milícias armadas, e incluiu planos para a conquista de território em preparação da criação de um Estado judaico.

Depois de 14 de maio de 1948, a guerra passou a envolver os países vizinhos. O Egito, o Iraque, a atual Jordânia e a Síria invadiram o território palestiniano e iniciaram combates contra as forças israelitas. No fim do conflito, as linhas dos armistícios assinados por Israel com os países vizinhos deram ao Estado judaico 78% do território. São essas as atuais fronteiras de Israel com a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.

Um plano como o criado pelo Ministério das Informações de Israel tem, diz o Haaretz, a oposição dos Estados Unidos da América. O secretário de Estado dos EUA desconsiderou essa hipótese durante a ronda diplomática que fez logo após o ataque de 7 de outubro, e Joe Biden assegurou ao Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, que "os palestinianos em Gaza não vão ser deslocados para o Egito ou qualquer outra nação".

Segundo as autoridades israelitas, mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, foram mortas em Israel no ataque do Hamas a 7 de outubro.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, os bombardeamentos do exército israelita no enclave já mataram mais de 8.000 pessoas, a grande maioria civis, incluindo mais de 3.300 crianças.