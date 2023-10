Israel. Hotéis transformados em clínicas médicas ajudam desalojados e feridos

A Natan Relief presta apoio desde o início do conflito e vai manter-se na região de Israel, dedicada exclusivamente à população israelita. "É preciso entender que a liderança em Israel está, sobretudo, nas mãos da sociedade civil e de organizações não-governamentais como a nossa, que assumem a prestação de todos os serviços necessários à população", afirma Daniela Kahn.

Há hotéis em Israel a acomodar desalojados e feridos, conta à Renascença Daniel Kahn, presidente da Natan Relief - uma ONG que se encontra no terreno a ajudar os israelitas. O dirigente declara que a organização abriu "três clínicas de primeiros socorros em três hotéis".

No ataque de 7 de outubro, centenas de militantes do grupo terrorista Hamas quebraram a barreira de segurança montada por Israel em volta da Faixa de Gaza. De seguida, entraram numa série de cidades na região envolvente ao enclave, matando famílias inteiras. Foram mortas 1.400 pessoas e ainda mais de 200 reféns.

Do lado palestiniano, já morreram mais de oito mil pessoas, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde de Gaza.