Espanha. Princesa Leonor jura a Constituição

O congresso dos deputados de Espanha acolhe esta terça-feira a cerimómia de juramento da Constituição da princesa das Astúrias, Leonor de Bourbon, herdeira do trono.

O evento cumpre-se no dia em que Leonor completa 18 anos, requisito essencial para se poder tornar rainha e chefe de estado de Espanha.

Leonor segue os passos do pai, Felipe VI, que a 30 de janeiro de 1986, jurou a Constituição num ato criado especialmente para a ocasião. Antes desse momento nenhum monarca, ou herdeiro, tinha prestado juramento à Constituição que se criou em 1978, depois do final da ditadura.



A cerimónia começou depois das 11h15, hora local, (10h15 em Portugal Continental). A família real foi recebida pelos presentes, entre os quais deputados, senadores, presidentes regionais e ex-presidentes de Governo.



As ausências mais notadas vão ser as de Juan Carlos I e Sofía, que só vão estar presentes na celebração privada do aniversário da princesa, no Palácio del Pardo.

Este ato culmina um dos anos mais importantes da herdeira ao trono. Além de alcançar a maioridade, Leonor deu início à sua formação militar e, no início de outubro, jurou a bandeira. Agora, com o juramento da Constituição, Leonor dá um passo decisivo para ocupar o trono espanhol.

Leonor vai ser a primeira rainha de Espanha em mais de 120 anos.



É possível assistir à cerimónia em direto no site do El País.