Egito vai receber feridos da Faixa de Gaza

O Egito vai receber 81 feridos da Faixa de Gaza. A fronteira de Rafah vai abrir para que palestinianos possam terminar o seu tratamento em melhores condições.

As autoridades egípcias confirmaram à agência Reuters que 81 pessoas vão poder entrar no país por estar gravemente feridas e a precisar de melhores cuidados de saúde.

Segundo a AFP, um responsável médico do Egito disse que "equipas médicas vão estar presentes na fronteira" esta quarta-feira para "examinar os casos vindos de Gaza assim que chegam, e determinar para que hospitais vão ser enviados".

O responsável disse ainda que vai ser montado "um hospital de campanha com uma área de 1.300 metros quadrados" para receber os palestinianos feridos na cidade de Sheikh Zuweid, no norte da península do Sinai.

Ainda de acordo com a AFP, foi visto um grande número de ambulâncias do lado egípcio da fronteira de Rafah.

A notícia da abertura da fronteira foi inicialmente avançada pela Reuters, que cita fontes de saúde e segurança egípcias, assim como um responsável da fronteira palestiniana. A informação foi de seguida confirmada pela AFP.