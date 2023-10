Registo para o novo jogo de apostas Eurodreams abre esta segunda-feira

O registo para o Eurodreams - o novo jogo de apostas mútuas europeu e o maior desde a criação do Euromilhões - deverá arrancar já esta segunda-feira. Tem um primeiro prémio de 20 mil euros por mês, pagos durante 30 anos. O segundo prémio é de dois mil euros por mês durante cinco anos.

É um jogo dirigido aos mais jovens com o risco de poderem ver nele a solução para as atuais dificuldades financeiras, explica o psicólogo do Instituto de Apoio ao Jogador, Pedro Hubert. "O que me preocupa são os jovens que têm uma predisposição para adição ao jogo e vejam esta lotaria como uma maneira de ganhar dinheiro, de investir, de resolver os seus problemas."

O Eurodreams tem um sistema de escolha de números à imagem do Euromilhões e com dois sorteios semanais. Por isso, Pedro Hubert declara não ser tão viciante como as raspadinhas - que prometem um prémio imediato. "Eu só vou ter o resultado naquele dia, àquela hora. Se formos ver nas raspadinhas, podem-se fazer muitas apostas num minuto e ter o resultado dessas apostas num minuto também."

"Já que há tanto dinheiro à volta do jogo, uma parte significativa dos impostos e dos lucros do jogo devia ir para investigação, linhas de apoio, tratamento - o que não me parece que esteja a acontecer de forma significativa", defende o psicólogo.



O preço de cada aposta no jogo é de 2,50€. A Santa Casa afirma que a probabilidade de ganhar o primeiro prémio é de 1 em 19.191.900.

Hoje deverá ser possível registar os primeiros boletins em Portugal. Nesse boletim, escolhe-se seis de 40 números e um "número de sonho" - entre um e cinco.