Ex-presidente da Wikipédia é a nova CEO Web Summit

A ex-presidente da Wikipédia vai substituir Paddy Cosgrave, que se demitiu do cargo devido aos comentários acerca do conflito entre Israel e o Hamas.

Na rede social X, Paddy escreveu que "crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são".

O comentário levou a que Israel anunciasse um boicote ao evento e mais tarde, que as empresas Alphabet, dona da Google, a Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, e a Amazon anunciassem a sua saída do encontro tecnológico. O cancelamento aconteceu depois de considerarem que as palavras de Cosgrave seriam uma declaração de apoio ao Hamas.

Katherine, que esteve cinco anos à frente da plataforma, vai agora liderar o evento que acontece em Lisboa, entre os dias 13-16 de novembro.

Numa carta divulgada, Maher escreve "últimas semanas o Web Summit tem estado no centro da conversa, e não no anfitrião. O seu propósito foi ofuscado pelos comentários pessoais do fundador e ex-CEO do evento, Paddy Cosgrave"

Admite que aceita o novo cargo porque acredita "na missão do Web Summit de conectar pessoas e ideias que mudam o mundo. A nossa tarefa imediata é voltar a focar-nos naquilo que fazemos melhor: facilitar discussões entre todos os envolvidos no progresso tecnológico".



"Num presente onde a tecnologia está interligada em todos os aspetos das nossas vidas, e num futuro onde representa a nossa maior esperança e o nosso maior disruptor, o papel da Web Summit como local de ligação e conversa é mais urgente do que nunca", escreve.