Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e Gaza

O Tribunal Penal Internacional está a investigar possíveis crimes de guerra cometidos em Israel no dia 7 de outubro e em Gaza e na Cisjordânia nos últimos dias.

A revelação foi feita pelo procurador do tribunal em Haia, Karim Khan, que está este domingo de visita ao Terminal de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito.

"Estes são dias trágicos. Venho do terminal de Rafah e do outro lado vemos Gaza, ou pelo menos vemos destroços daquilo que era Gaza", começa por dizer num vídeo publicado nas redes sociais, indicando que espera visitar o território e Israel nos próximos dias.

O procurador avança depois que existem investigações a acontecerem acerca do ataque do Hamas em Israel cometido a 7 de outubro, no qual morreram mais de 1.400 pessoas e pelo menos 200 ficaram desaparecidas.