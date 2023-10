Israel aumenta número de tropas na Faixa de Gaza

O Exército israelita aumentou o número das suas tropas na Faixa de Gaza, onde estão a ocorrer confrontos com o grupo islamita palestiniano Hamas, anunciou este domingo o porta-voz militar de Israel.

"Durante a noite [de sábado para hoje], aumentámos" o número de forças do exército na Faixa de Gaza e estas tropas "juntaram-se às que já lá estão a lutar", declarou o contra-almirante Daniel Hagari.

"Estamos a aumentar gradualmente as operações terrestres e a extensão das nossas forças na Faixa de Gaza", acrescentou.

Durante a noite de sábado para hoje, um soldado israelita ficou gravemente ferido por morteiros no norte da Faixa de Gaza, e outro ficou com ferimentos ligeiros durante combates com membros do Hamas, havia indicado anteriormente o exército israelita.

No sábado, caças israelitas atingiram "450 alvos do Hamas", incluindo centros de comando, segundo o exército de Israel.

Anteriormente, o comando israelita alertou os moradores das cidades israelitas de Ashdod e Ashkelon, na fronteira com Gaza, contra ataques de mísseis e foguetes. Três pessoas ficaram feridas no sábado após tiros disparados de Gaza.

Hoje, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) afirmou que milhares de pessoas invadiram os seus armazéns de ajuda em Gaza para levar alimentos e outros artigos essenciais.

A ligação à Internet e aos telefones foi restaurada para muitas pessoas hoje na Faixa de Gaza, depois de os ataques israelitas terem interrompido a maioria das comunicações no território na noite de sexta-feira.

O conflito na região teve início em 07 de outubro, quando o Hamas invadiu Israel e provocou a morte de 1.400 e ainda mais de 200 reféns. Do lado palestiniano, já há mais de 7.700 mortos e mais de 19 mil feridos.