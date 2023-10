EUA apelam a aumento "considerável e imediato" de ajuda humanitária em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pressionou este domingo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu para a necessidade de proteger civis e aumentar a ajuda humanitária em Gaza, apelando a Israel que cumpra o direito internacional.

Em comunicado, a presidência norte-americana revelou que Joe Biden conversou este domingo por telefone com Netanyahu, alertando para “a necessidade de um reforço considerável e imediato de assistência humanitária para responder aos apelos dos civis em Gaza”.



Biden disse que Israel tem “todo o direito” a defender os seus cidadãos do terrorismo, mas deve acautelar o cumprimento do direito internacional, de proteção dos civis da Faixa de Gaza.

O presidente norte-americano esteve no passado dia 18 em Telavive para se encontrar com Netanyahu, tendo este dito que Israel fará tudo o que lhe for possível para evitar mais vítimas civis na guerra que trava atualmente com o grupo islamita Hamas.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, na maioria civis, segundo as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então.

Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas.

Desde o início da guerra, mais de 8.000 pessoas morreram em Gaza, devido aos bombardeamentos que Israel realizou desde há três semanas, segundo o Ministério da Saúde do grupo islamita palestiniano Hamas.