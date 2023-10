Turquia pede a Israel que "acabe com loucura" em Gaza

As forças israelitas intensificaram durante a noite as operações terrestres na Faixa de Gaza em paralelo com os bombardeamentos do enclave que se prolongam desde 07 de outubro, após o ataque do movimento islamita Hamas ao sul de Israel.

O chefe de Estado turco anunciou a sua participação na manifestação, intitulada "Grande Encontro Pela Palestina", que irá decorrer nas instalações do antigo aeroporto Atatürk, em Istambul.

Erdogan vem endurecendo o seu tom em relação aos bombardeamentos desencadeados por Israel em Gaza em retaliação pelo ataque do grupo islamita Hamas em 07 de Outubro, que fez 1.400 mortos, segundo os israelitas. Do lado palestiniano, segundo contas do Hamas, mais de 7 mil pessoas já foram mortas, incluindo quase 3 mil crianças.

O dirigente turco anunciou na quarta-feira que renunciara a todos os seus planos de viajar para Israel e criticou a incapacidade dos líderes ocidentais para parar a guerra em Gaza.

"O Hamas não é um grupo terrorista, é um grupo de libertadores que protegem as suas terras", disse também Erdogan, provocando a ira de Israel.

Depois de pedir contenção nos dias que se seguiram ao massacre de israelitas perpetrado pelo Hamas, o Presidente turco mudou de tom e denunciou o que classificou como "um genocídio" após o ataque da semana passada a um hospital em Gaza que atribuiu imediatamente a Israel -- sem nunca mais voltar a este tema.