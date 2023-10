Israel garante ter eliminado chefe das operações aéreas do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram, este sábado, que mataram o chefe das operações aéreas do Hamas.

"Durante a noite, com base nas IDF e da ISA (Agência de Segurança de Israel), os caças das IDF atingiram um dos chefes de operações aéreas do Hamas, Asem Abu Rakaba", informou a IDF através do canal Telegram.

Segundo as forças israelitas, Abu Rakaba participou nas ações de planeamento “do massacre nas comunidades ao redor da Faixa de Gaza, a 7 de outubro. Comandou ainda os terroristas que se infiltraram em Israel em parapentes e foi responsável pelos ataques com drones contra postos das IDF", acrescentam as Forças de Defesa de Israel.

O Exército de Israel afirma ter atingido 150 alvos subterrâneos na Faixa de Gaza, durante a madrugada deste sábado, depois de ter sido intensificada a ofensiva militar contra o Hamas, incluindo túneis usados por “terroristas”.

Segundo a estação de televisão do Qatar Al-Jazeera, as forças israelitas afirmam ter provocado baixas, durante os ataques aéreos noturnos