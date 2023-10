Hamas procura oito reféns russo-israelitas para os libertar

O grupo islamita Hamas está a tentar localizar oito reféns com dupla nacionalidade, russa e israelita, para os libertar, disse este sábado um dos seus altos funcionários, Moussa Abou Marzouk, que se encontra em visita a Moscovo.

"Estamos agora à procura das pessoas que foram identificadas pelo lado russo. É difícil, mas estamos à procura. E assim que os encontrarmos, iremos libertá-los", declarou Moussa Abou Marzouk, citado pela agência de notícias do estado russo Ria Novosti.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, além de sequestrar outras 220, entre israelitas e pessoas com dupla nacionalidade. Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas desde 2007.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de 7.300 mortos na Faixa de Gaza, incluindo quase 3 mil crianças, e cerca de 19 mil feridos.