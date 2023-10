Hamas aplaude resolução da ONU e pede implementação de ajuda humanitária em Gaza

O Hamas pediu a implementação imediata da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas para permitir corredores humanitários em Gaza, alertando para um desastre numa altura em que Israel intensifica os seus ataques.

"Consideramos a decisão uma vitória para o povo palestiniano e exigimos que esta ajuda armazenada no lado egípcio seja rapidamente entregue e distribuída a todas as áreas e hospitais da Faixa de Gaza", indicou o oficial do Hamas Ghazi Hamad, em conferência de imprensa em Beirute, no Líbano, citado pela Reuters.

A resolução da ONU que pede tréguas humanitárias entre Israel e militantes do Hamas foi aprovada esta sexta-feira, com 120 votos a favor - incluindo Portugal. A decisão apela ainda ao acesso a ajuda humanitária a palestinianos em Gaza e à proteção de civis.

O projeto de resolução apresentado pela Jordânia, e copatrocinado por mais de 40 Estados-membros da ONU, teve ainda 14 votos contra e 45 abstenções dos 193 Estados-membros da ONU. Votaram contra este texto países como Israel, Estados Unidos, Áustria ou Hungria e entre os países que se abstiveram estão Ucrânia, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Iraque ou Albânia ou Cabo Verde.

Apesar de não ter caráter vinculativo, esta resolução carrega um peso político e mostra o posicionamento da comunidade internacional em relação à forma como Israel está a conduzir a sua guerra contra o grupo islamita Hamas.