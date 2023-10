Famílias exigem "todos os reféns de volta", seja qual for "a negociação com o inimigo"

Depois de "uma noite de pesadelos sem respostas", enquanto viam a operação terrestre israelita atingir novas proporções em Gaza, representantes das famílias dos reféns que continuam nas mãos do Hamas exigiram uma reunião com o primeiro-ministro e o ministro da Defesa israelitas. Num comunicado divulgado esta tarde, ameaçavam plantar-se em frente do Ministério da Defesa, em Telavive, se não fossem recebidos de imediato.

Dizendo-se “cansados de slogans”, exigiam que Nenjamin Netanyahu e Yoav Gallant os “olhasse nos olhos” e respondesse sem rodeios: “A escalada de atividade militar em Gaza coloca em perigo os 229 reféns?”

“Queremos todos os reféns de volta a casa. Todos os reféns. Não um de cada vez, mas todos os reféns, seja qual for a negociação que vai ser feita com o inimigo", sintetizou, à saída desse encontro, Malki Shem-Tov — pai de Omer Shem-Tov, de 21 anos, que estava no festival de música atacado pelo Hamas a 7 de outubro. "Não queremos saber o que darão para que isso aconteça," acrescentou, frente a uma multidão que gritava “tragam-nos todos de volta agora”. De cada vez que os representantes das famílias referiam o nome de Benjamin Netanyahu, ouviam-se apupos e assobios entre as centenas de pessoas que cortaram a rua onde fica a base principal das Forças de Defasa Israelitas.