EUA. Mike Pence desiste da corrida à Casa Branca

O antigo vice-presidente de Donald Trump, Mike Pence, desistiu este sábado da corrida interna no Partido Republicano para a Presidência dos Estados Unidos, depois de ter falhado em angariar votos na luta contra o ex-presidente.

"Digo-o ao povo americano: Esta não é a minha hora", disse, anunciando a suspensão da sua campanha à presidência, num encontro da Coligação Judaica Republicana, em Las Vegas.

Pence, que criticou Trump pelo seu papel no ataque ao Capitólio, de 6 de janeiro de 2021, apostou que os eleitores o recompensariam pela sua posição, mas as sondagens dão uma larga maioria a Trump na corrida ao lugar de candidato presidencial do Partido Republicano e penalizam Pence, que certificou a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020.

O ex-vice-presidente dos EUA anunciou a sua candidatura à Casa Branca em junho, e mesmo não tendo vincado apoio a outro candidato, pediu este sábado aos norte-americanos para elegerem um candidato que apele aos "melhores anjos da nossa natureza" e que lidere como "civilidade".