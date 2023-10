OMS e UNICEF perderam o contacto com equipas em Gaza

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) confirmaram que perderam o contacto com as equipas que se encontram em Gaza, na sequência de bombardeamentos israelitas e o corte da Internet no terreno.

O diretor-geral da OMS diz que não há qualquer ligação com "a equipa, os locais de saúde e o resto dos nossos parceiros humanitários".

"Este cerco faz-me ficar gravemente preocupado pela segurança deles e dos riscos de saúde imediatos para os pacientes vulneráveis", escreve, no X, Tedros Adhanom Ghebreyesus.