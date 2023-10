Hamas relata "combates violentos" na Faixa de Gaza

O movimento islamita Hamas relatou eestar envolvido esta sexta-feira em "violentos combates" na Faixa de Gaza com as forças israelitas, que terão feito incursões terrestres em dois setores do território.

"Estamos a enfrentar incursões israelitas em Beit Hanoun (norte) e Boureij (centro) e há combates violentos", indicou o braço armado do Hamas, as brigadas Izz al-Din al-Qassam, em comunicado.