EUA não comentam bombardeamentos israelitas em Gaza

Os Estados Unidos (EUA) optaram por não comentar os bombardeamentos e a intensificação da ação israelita em Gaza, por considerar não ser apropriado.

Aos jornalitas, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca refere que o país está a acompanhar as ações de Israel no terreno, "mas não vamos começar a ter o hábito de comentar de fora o que se passa no terreno".

John Kirby também recusou esclarecer se Israel informou os EUA antes de avançar com a expansão das ações militares em Gaza.

"Não vou entrar em pormenores das conversas que temos com Israel. Era imprudente", refere.

O representante da Casa Branca reiterou que "não vamos comentar o processo que levaram à sua tomada de decisão", mas refere que Israel "deve ser capaz de responder a perguntas relacionadas com a eficácia do seu plano e execução".

O porta-voz realçou igualmente a preocupação para garantir a proteção de civis e evitar vítimas inocentes, durante as ofensivas israelitas.