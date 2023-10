Diplomacia brasileira perde contacto com 30 cidadãos em Gaza

O Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro confirma ao site "UOL" que perdeu contacto com 30 cidadãos brasileiros que se encontram em Gaza, depois de bombardeamentos israelitas e o corte da Internet.

Desde as 18h30 de Portugal continental que a diplomacia brasileira tem tentado contactar sem sucesso estes civis.

Várias organizações humanitárias com operações ativas em Gaza também estão a relatar que perderam o contacto com equipas no terreno.

De acordo com o grupo islamita Hamas, as comunicações e a Internet foram cortadas na Faixa de Gaza, após o início dos ataques israelitas que começaram há poucas horas.