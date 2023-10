UE vai propor "pausa humanitária" na guerra Israel-Hamas

Os líderes da União Europeia (UE) vão pedir esta semana que seja implementada uma "pausa humanitária" na guerra entre Israel e o Hamas para permitir que a ajuda humanitária aos palestinianos da Faixa de Gaza chegue em segurança àqueles que dela necessitam.

A informação consta de um documento-rascunho com as conclusões da cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE.

O Conselho Europeu, que reúne os líderes dos 27 Estados-membros da UE, está marcado para o final da semana, entre quinta e sexta-feira, em Bruxelas, com a guerra no Médio Oriente no topo da agenda de trabalhos.

"O Conselho Europeu apoia o pedido do secretário-geral da ONU, [António] Guterres, por uma pausa humanitária para garantir o acesso seguro à ajuda humanitária e que esta chega aos que dela precisam", mostra o documento, a que a Reuters teve acesso esta segunda-feira.

"A UE vai trabalhar em proximidade com os seus parceiros na região para proteger civis, apoiar aqueles que estão a tentar manter-se seguros e a fornecer assistência, e facilitar o acesso a comida, água, cuidados médicos, combustível e abrigo", lê-se ainda no documento. "Reitera-se a necessidade de libertação imediata de todos os reféns sem pré-requisitos."