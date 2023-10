Israel confirma 222 reféns nas mãos do Hamas na Faixa de Gaza

O ataque transfronteiriço do Hamas a 7 de outubro em Israel fez pelo menos 222 reféns, confirmaram esta segunda-feira as forças militares israelitas.

Em conferência de imprensa, o porta-voz militar de Israel indicou que o total de desaparecidos inclui um número não determinado de cidadãos estrangeiros. “Estamos a trabalhar de todas as maneiras para libertar os reféns e trazê-los para as suas casas”, disse o contra-almirante Daniel Hagari, indicando que durante a última noite foram realizados ataques em Gaza através de tanques e forças de infantaria.

“Estas incursões mataram grupos de terroristas que se preparavam para a próxima fase da guerra”, acrescentou, referindo que outro dos objetivos era encontrar informações sobre os desaparecidos e reféns.

O oficial israelita referiu que as intervenções permitiram perceber que “os terroristas estão a organizar-se” e que o objetivo de Israel é “reduzir essas ameaças”.

No domingo, o braço armado do Hamas, a Brigada Izz el-Deen al-Qassam, indicou que as forças do grupo conseguiram infiltrar-se a este de Khan Younis, no sul de Gaza.

Desde o ataque de 7 de outubro, no qual o Hamas invade cidades israelitas, foram mortas 1.400 pessoas. Na contra ofensiva israelita dos dias seguintes, com lançamento de mísseis, foram registadas pelo menos 4.600 vítimas mortais.