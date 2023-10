Ataques de Israel já fizeram mais de 5 mil mortos na Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde do grupo islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, afirmou esta segunda-feira que pelo menos 5.087 pessoas, incluindo 2.055 crianças, morreram desde o início dos bombardeamentos israelitas em retaliação pelo massacre de 07 de outubro.

Pelo menos 15.273 pessoas ficaram feridas desde 07 de outubro, acrescentou o Governo do Hamas, ao fim de 17 dias da guerra desencadeada pelo ataque deste grupo islamita palestiniano.

O balanço de vítimas foi feito após o Governo do Hamas ter reportado mais de 60 mortos após um ataque do Exército israelita durante a passada noite na Faixa de Gaza.

Um dos ataques matou 17 pessoas numa casa em Jabaliya, no norte do território, referiu a mesma fonte.

Israel mantém a Faixa de Gaza sob bombardeamentos constantes desde 07 de outubro, quando comandos do Hamas fizeram uma incursão sem precedentes no país e mataram cerca de 1.400 pessoas, segundo as autoridades de Telavive.

A escalada de tensão na fronteira foi desencadeada pela guerra entre Israel e o Hamas, que se seguiu ao ataque do grupo islamita em território israelita em 07 de outubro.