147.ª Assembleia da União Inter-Parlamentar começa esta segunda-feira em Luanda

A 147.ª Assembleia da União Inter-Parlamentar (UIP) começa esta segunda-feira, em Luanda, com a participação de mais de 1.400 delegados de 179 parlamentos de todo o mundo, num encontro que poderá eleger pela primeira vez uma mulher para a presidência.

Entre os candidatos à sucessão do português Duarte Pacheco, estão quatro concorrentes africanas, nomeadamente, do Malaui, Tanzânia, Somália e Senegal, a concorrem ao cargo a um mandato de três anos.

"Ação Parlamentar para a Paz, Justiça e Instituições" será o lema desta assembleia da UIP, escolhido por Angola, país anfitrião.

A paz, a segurança internacional, as alterações climáticas, os direitos humanos, ciência e tecnologia são alguns dos temas que estarão em discussão nesta 147.ª Assembleia da UIP, cujos trabalhos vão decorrer na sede do parlamento angolano, no centro de Luanda, até dia 27.

Um evento da Organização Mundial de Saúde (OMS) e uma reunião da Internacional Socialista estão ainda previstos à margem da assembleia da UIP.

A União Inter-Parlamentar, fundada há mais de 130 anos como a primeira organização política multilateral do mundo, é composta por 179 parlamentos-membros nacionais e 14 órgãos parlamentares regionais.

Portugal estará representado por uma delegação chefiada pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.