Rússia diz ter abatido três mísseis ucranianos contra a Crimeia

As forças russas abateram este domingo três mísseis ucranianos que tinham como alvo a Crimeia, península anexada em 2014 por Moscovo e regularmente alvo de ataques das forças de Kyiv, disse uma autoridade russa.

"Três mísseis inimigos na direção da Crimeia foram abatidos" na região de Kherson ao final da tarde, disse ao Telegram Vladimir Saldo que é governador imposto por Moscovo em Kherson.

Antes, as autoridades da Crimeia emitiram um alerta aéreo e o tráfego na Ponte da Crimeia, que liga esta península ao continente russo, foi temporariamente interrompido.

Esta península está no centro da postura militar russa para a sua ofensiva na Ucrânia, tanto para fornecer tropas no sul da Ucrânia como para realizar ataques com mísseis a partir do mar.

As forças armadas ucranianas têm tentado bloquear a cadeia de abastecimento russa e acabar com o controlo militar da Rússia sobre o Mar Negro.

No final de setembro, a Ucrânia realizou um ataque ao quartel-general da frota russa do Mar Negro, durante o qual terão sido mortos 30 oficiais, segundo relatou o lado ucraniano.

Já a Rússia relatou o desaparecimento de apenas um soldado após o ataque.