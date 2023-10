Presidente francês desloca-se a Telavive na terça-feira

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai a Telavive na terça-feira para se encontrar com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje o Palácio do Eliseu.

A visita do Presidente francês ocorre mais de duas semanas após os ataques do grupo palestiniano Hamas em território israelita, que fizeram mais de 1.400 mortos, incluindo 30 cidadãos franceses.

Além disso, sete cidadãos franceses continuam desaparecidos: uma jovem tem o estatuto de refém e "para os outros seis há uma presunção de que são reféns, mas não há certeza", segundo Emmanuel Macron.

Desde o início do conflito envolvendo Israel e o Hamas, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já estiveram em Israel.

No sábado a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também se deslocou a Israel para um encontro com o primeiro-ministro, Benjamim Netanyahu, como fizeram já também outros líderes europeus, como Roberta Metsola, presidente do parlamento europeu, o chanceler alemão, Olaf Scholz, ou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.