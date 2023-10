Mais 19 camiões de ajuda humanitária entram na Faixa de Gaza

A informação da entrada de mais ajuda humanitária pelo Egito surgiu inicialmente nos meios de comunicação estatais do país. Inicialmente foram noticiados 17 camiões, mas a Reuters indica agora que são 19 os camiões que passaram no posto fronteiriço de Rafah.

No sábado, 20 camiões com materiais médicos, comida enlatada e água foram os primeiros a entrar na Faixa de Gaza com ajuda humanitária desde 7 de outubro. Após a passagem dos camiões, a fronteira voltou a fechar.

Segundo a ONU, são necessários cerca de 100 camiões de ajuda humanitária por dia para satisfazer as necessidades de Gaza. O diretor de ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, já tinha referido a possibilidade de outro grupo de camiões, "talvez até ligeiramente maior" que o de sábado.

Também de acordo com as Nações Unidas, mais de 200 camiões, com cerca de 3.000 toneladas de bens para auxílio à população, estavam posicionados na sexta-feira junto à fronteira do Egito com a Faixa de Gaza. O fornecimento de água a Gaza é uma das principais questões, já que esta está cortada há mais de dez dias - o que já está a levar a casos de varicela, sarna e diarreia.

A passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, é a única saída para o exterior da Faixa de Gaza, já as restantes passagens fronteiriças são com Israel.

Esta fronteira estava encerrada desde o início dos bombardeamentos israelitas ao território, como represália pelo ataque do Hamas a Israel no passado dia 07 de outubro, que fez 1.400 mortos e mais de 200 reféns, que foram levados para Gaza.

[atualizada às 14h57]