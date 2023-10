Faixa de Gaza. Israel avisa palestinianos para irem para sul

Os palestinianos no norte da Faixa de Gaza receberam novos avisos do exército de Israel para se deslocarem para a zona sul do enclave. Os habitantes foram avisados que poderiam ser identificados como simpatizantes da "organização terrorista" Hamas se ficarem para trás.

A mensagem foi entregue em panfletos, com o logótipo e nome das forças armadas de Israel (IDF), e enviada através de mensagens de áudio por telemóvel para habitantes na Faixa de Gaza. O território, controlado pelo Hamas desde 2007, tem apenas 45 km de comprimento.

"Aviso urgente, para os residentes em Gaza. A sua presença a norte de Wadi Gaza [uma reserva natural] coloca a sua vida em perigo. Quem escolher não deixar o norte de Gaza para o sul de Wadi Gaza pode ser identificado como um cúmplice de uma organização terrorista", dizia o panfleto.

Israel tem bombardeado Gaza desde que o Hamas lançou um mortífero ataque surpresa em solo israelita, a 7 de outubro. Israel tem, desde aí, acumulado tropas e maquinaria de guerra na fronteira com Gaza, antecipando uma invasão terrestre.

Num comunicado, o exército disse que "não ter intenção de considerar os que não tiverem evacuado como membros do grupo terrorista", acrescentando que não tinha civis como alvos.