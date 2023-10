Estados Unidos retiram pessoal não essencial de embaixada no Iraque

Os Estados Unidos ordenaram a saída de pessoal não essencial e familiares da sua embaixada no Iraque devido ao aumento dos ataques reivindicados por milícias xiitas contra locais com presença norte-americana, anunciou hoje a representação diplomática em Bagdade.

A ordem surge "devido ao aumento das ameaças à segurança contra o pessoal do Governo dos Estados e os seus interesses", pode ler-se numa nota da embaixada norte-americana na capital do Iraque.

O mesmo documento também desaconselha viagens para o Iraque devido ao "terrorismo, sequestros, conflitos armados, agitação civil e à capacidade limitada da missão no Iraque de fornecer apoio aos cidadãos dos Estados Unidos".

Nos últimos dias, a organização Resistência Islâmica no Iraque, um grupo miliciano xiita, assumiu a responsabilidade por uma série de ataques contra diversas bases no país da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.

Grupos armados xiitas retomaram as suas operações contra bases com presença dos EUA no Iraque após um período de calma, após o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro.