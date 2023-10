Egito confirma feridos ligeiros após disparo "acidental" de Israel

O exército egípcio confirmou este domingo que uma torre de vigia pertencente ao Corpo de Guardas Fronteiriços foi "acidentalmente" atingida por fragmentos de um projétil disparado por um tanque israelita, provocando ferimentos ligeiros em alguns guardas.

O porta-voz do exército egípcio, Gharib Abdelhafez, assegurou, através de um comunicado, que "durante os combates em curso na Faixa de Gaza hoje, uma das torres de vigilancia fronteiriça egípcia foi atingida accidentalmente por fragmentos de um projétil de um tanque israelita".

Também em comunicado, o exército israelita disse ter expressado "imediatamente o seu pesar" pelo incidente não intencional e que estão em curso investigações sobre o sucedido.

Kerem Shalom é um ponto de passagem de mercadorias situado no triângulo fronteiriço entre Israel, o Egito e a Faixa de Gaza, a sul do terminal de Rafah, através do qual passam desde o passado sábado camiões de ajuda humanitária com destino ao território palestiniano, cercado por Israel na sequência de um ataque do Hamas em solo israelita, em 07 de outubro.

De acordo com os meios de comunicação social egípcios, o ataque israelita "não perturbou a passagem da ajuda".