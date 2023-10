Gaza. EUA pedem que passagem de Rafah se mantenha aberta

Os Estados Unidos exortaram este sábado todas as partes envolvidas no conflito israelo-palestiniano a deixarem aberta a passagem de Rafah, após a entrada de uma primeira coluna de ajuda humanitária na Faixa de Gaza proveniente do Egito.

"Instamos todas as partes a manterem aberta a passagem de Rafah para que a ajuda indispensável à população de Gaza possa ser encaminhada de forma continuada", declarou em comunicado o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que regressou de uma deslocação à região do Médio Oriente.

Segundo a ONU, uma coluna de 20 camiões com ajuda humanitária, proveniente do Egito, entrou hoje em Gaza, através do terminal de Rafah, a única entrada no território que não é controlada por Israel.

"A abertura desta via essencial de abastecimento resulta de um envolvimento diplomático total dos Estados Unidos na região e de um acordo alcançado pelo Presidente [Joe] Biden com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e com o Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, durante a sua recente visita histórica a Israel" na quarta-feira, sublinhou Blinken.

Ao saudar esta primeira ajuda humanitária, o chefe da diplomacia norte-americana deixou um aviso. "Fomos claros: o Hamas não deve interferir na prestação de assistência vital. As populações civis palestinianas não são responsáveis pelo terrorismo atroz do Hamas".

A fronteira de Rafah estava encerrada desde o início dos bombardeamentos israelitas a Gaza, como represália pelo ataque do Hamas a Israel no passado dia 07 de outubro.