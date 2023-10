Exército israelita avisa que não permitirá que ajuda chegue ao norte de Gaza

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) confirmou que 20 camiões com comida, água e medicamentos entraram na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, através da passagem de Rafah.

Citado pela agência Europa Press, o jornal israelita refere que o porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse hoje em conferência de imprensa que toda a ajuda humanitária ficará no sul de Gaza e que não será permitida a entrega de combustível que possa ser utilizado pelo grupo islamita Hamas para disparar foguetes contra território israelita.

O exército israelita advertiu este sábado que impedirá que a ajuda humanitária que chega a Gaza vá para o norte do território, onde foi dada ordem de saída aos residentes devido aos bombardeamentos, informou o diário Yedioth Aharonoth.

Segundo o OCHA, cerca de 1,4 milhões de pessoas estão deslocadas internamente devido aos bombardeamentos israelitas na parte norte do território.

A partir do lado egípcio de Rafah, voluntários disseram à agência EFE que não entraram ambulâncias nem camiões com combustível.

A passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, é a única saída para o exterior da Faixa de Gaza, já que as restantes passagens fronteiriças são com Israel.

Esta fronteira estava encerrada desde o início dos bombardeamentos israelitas ao território, como represália pelo ataque do Hamas a Israel no passado dia 7 de outubro.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.