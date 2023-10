Autoridades alemãs proíbem manifestações pró-Palestina até 30 de outubro

A polícia de Berlim proibiu este sábado uma manifestação pró-palestiniana planeada para domingo na capital alemã sob o lema "Paz no Médio Oriente", considerando que existe o perigo de incitamentos antissemitas, e qualquer evento substituto até 30 de outubro.

"Depois de avaliar todas as circunstâncias e conclusões e pesar todos os interesses, em particular o direito fundamental à liberdade de reunião, a polícia de Berlim proíbe" a manifestação marcada para domingo entre as 14h00 e as 18h00 [13h00 e 17h00 em Lisboa] na praça Potsdamer e a celebração de "qualquer outro evento substituto" em Berlim até 30 de outubro, indicou um comunicado das autoridades.