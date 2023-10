Amazon também desiste da Web Summit após comentários sobre Israel

A Amazon juntou-se este sábado ao número crescente de empresas que estão a cancelar a sua participação na Web Summit, depois das declarações do cofundador do evento, Paddy Cosgrave, em relação ao conflito em Israel.

A Meta e a Google confirmaram primeiro à Bloomberg que não iriam participar no evento, que irá ter lugar em Lisboa em novembro, juntando-se a outras companhias como a Intel e a Siemens, e a investidores israelitas, que decidiram boicotar a conferência. A Amazon, por sua vez, anunciou hoje, que também iria retirar-se da Web Summit.

Paddy Cosgrave escreveu em 13 de outubro na rede social X (antigo Twitter) uma publicação que resultou numa onda de críticas entre várias responsáveis de empresas tecnológicas israelitas.

"Estou impressionado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com a exceção particular do Governo da Irlanda, que pela primeira vez estão a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são", destacou Paddy Cosgrave.

Depois disso, na terça-feira, Cosgrave pediu desculpas pelas suas declarações relativas ao conflito entre Israel e o Hamas, lamentando não ter transmitido "compaixão", e disse esperar que a paz seja alcançada.