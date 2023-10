Web Summit. Google, Meta e outras tecnológicas boicotam edição deste ano

A Alphabet, dona da Google, e a Meta, dona de Facebook, Instagram e Whatsapp são as empresas mais recentes a anunciar um boicote à Web Summit que se realiza entre 13 e 16 de novembro, em Lisboa.

Segundo indica a Bloomberg, as duas empresas juntam-se à Intel e à Siemens, que esta quinta-feira, também tinham referido que não iam participa na feira de tecnologia.

Esta postura deve-se a declarações do fundador do evento, Paddy Cosgrave, que, na semana passada, escreveu na rede social X que "crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são". Antes, comparou o número de mortes israelitas com as mortes palestinianas.

Em reação, a hashtag #CancelWebSummit tornou-se viral, usada para expressar incompreensão perante as declarações e para anunciar o cancelamento de várias participações e parcerias.

Já esta segunda-feira, Paddy Cosgrave condenou os ataques do Hamas, com esperança de uma "reconciliação pacífica".