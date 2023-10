Rishi Sunak encontrou-se com Mahmoud Abbas e Abdel Fatah al-Sisi

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak reuniu-se com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, e com o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi.

Os encontros aconteceram durante a sua visita ao Egito, esta sexta-feira.

Em comunicado, o gabinete de Sunak diz que, durante o encontro com Abbas, os dois líderes "condenaram o terrorismo do Hamas" e fizeram questão de salientar que o Hamas "não representa o povo palestiniano". O Reino Unido lamenta a morte de civis em Gaza e reitera o apoio histórico daquele país à "solução de dois Estados".

No mesmo comunicado, é dito que o enfoque deveria estar na "proteção de civis" e das infraestruturas que os servem, para "minimizar a perda de vidas inocentes". Sunak mostrou-se "comprometido com a abertura de um corredor humanitário até Gaza", relembrando que há "milhares de pessoas que precisam desesperadamente de comida, água e medicamentos".

Antes disso, Rishi Sunak encontrou-se, igualmente, com o Presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, no Cairo. Durante a conversa, Sunak garantiu que ambos acreditam num cenário em que os palestinianos "possam viver com segurança, oportunidades e dignidade". Segundo avança o jornal The Guardian, a conversa focou-se na urgência de abrir a passagem de Rafah a ajuda humanitária, bem como na presença de britânicos ainda em Gaza.

Abertura de passagem de Rafah pode estar "iminente"

Rishi Sunak garantiu, aos jornalistas, que a abertura da passagem em Rafah está "iminente". "Quando esta crise começou, uma das coisas a que demos prioridade foi à abertura da passagem de Rafah. Foi alvo de todas as nossas conversações [com o Egito] e estou muito satisfeito por saber que a sua abertura está iminente", revelou o primeiro-ministro britânico, citado pelo jornal The Guardian.

[notícia atualizada às 18h15 de 20 de outubro de 2023]