Ministro da Justiça belga demite-se após atentado em Bruxelas

O ministro da Justiça da Bélgica, Vincent Van Quickenborne, anunciou esta sexta-feira a demissão na sequência do ataque que vitimou duas pessoas em Bruxelas, na segunda-feira.

Em conferência de imprensa, Quickenborne confirmou que a Tunísia tinha pedido, em agosto de 2022, a extradição do autor do atentado, Abdessalem Lassoued. No entanto, o pedido não foi tratado pelo Ministério Público belga, pois o magistrado competente não deu seguimento ao pedido.

Segundo adianta o jornal La Libre, 31 pedidos de extradição internacional foram enviados para o magistrado em questão, no ano passado, e apenas o de Abdessalem não foi tratado.

"Esta manhã constatei que havia um pedido de extradição por parte da Tunísia, que foi encaminhado para o Ministério Público, mas permaneceu lá. Trata-se de um erro individual, grosseiro e inaceitável. Quero assumir a responsabilidade. É um erro pessoal que teve consequências trágicas", lamentou, em conferência de imprensa.

"Cometi um erro como ministro da Justiça. Peço desculpas ao primeiro-ministro e aos suecos".

[notícia atualizada às 19h13 de 20 de outubro de 2023]