Instagram pede desculpas por erros de tradução em perfis de utilizadores palestinianos

O utilizador do TikTok, YtKingKhan, falou no início desta semana sobre o assunto, referindo que diferentes combinações ainda eram traduzidas para “terrorista”.

Após o primeiro vídeo, o Instagram resolveu o problema e a tradução automática agora diz apenas “Graças a Deus”.

O secretário da Electronic Frontiers Australia, Fahad Ali, um palestiniano a viver em Sydney, disse que não houve transparência suficiente por parte do Meta de como é que isto foi permitido acontecer. “Há uma preocupação real com o surgimento destes preconceitos digitais e precisamos saber de onde vem”, disse.



“Isto acontece ao nível da automação? É responsabilidade do fator humano nessas ferramentas? Não há clareza sobre isso. É isso que deveríamos procurar abordar e é isso que espero que Meta deixe mais claro”, acrescenta Fahad Ali.

Desde o início da guerra Israel-Hamas, a Meta foi acusada de censurar publicações de apoio à Palestina nas suas plataformas, o que tornava menos provável que aparecessem nos feeds de outras pessoas.

A empresa declarou ter havido um problema técnico esta semana, que se traduziu em histórias e publicações repartilhadas não aparecerem nas histórias das outras pessoas no Instagram, levando a um alcance significativamente reduzido, e que isso não se limitava a publicações sobre Israel e Gaza.

Embora o conteúdo que elogia o Hamas ou conteúdo violento e gráfico seja proibido, a empresa admitiu que podem ser cometidos erros na censura de outros conteúdos e que os utilizadores devem sempre lutar contra isso.



Fahad Ali disse que a Meta deveria ser mais transparente sobre as suas políticas de moderação. “Muitas vezes a Meta vai dizer que isto é consequência de problemas com a moderação automatizada, mas parece cada vez mais que as vozes palestinianas são as que mais estão a ser sofrer com isso.”