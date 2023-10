Homem faz-se passar por manequim para roubar centro comercial

Um homem foi detido esta quarta-feira na Polónia depois de se ter feito passar por um manequim em vitrines de lojas de um centro comercial em Varsóvia, para poder roubar depois do estabelecimento fechar.

De acordo com a polícia polaca, o jovem de 22 anos “colocava-se imóvel com um saco na sua mão, imitando um manequim em frente à vitrina de uma loja” para, segundo as autoridades, “evitar a segurança e as câmaras de vigilância” do shopping.

Numa das ocasiões, o suspeito roubou joias após o centro comercial fechar. Noutra, comeu num restaurante, antes de entrar numa das lojas, trocar a sua roupa por roupas novas e voltar à zona de restauração.

O homem é ainda acusado de roubar dinheiro das caixas registadoras de outro centro comercial, tendo sido encontrado pelos seguranças do centro comercial, que chamaram a polícia.

Pode agora enfrentar até 10 anos de prisão pelos crimes de que é acusado.