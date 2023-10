Hamas liberta duas reféns norte-americanas

O Hamas anunciou, esta sexta-feira, a libertação de duas reféns que se encontravam desaparecidas desde 7 de outubro. A informação, veiculada em comunicado via Telegram, já foi, no entretanto, confirmada por responsáveis israelitas, citados pelo jornal The Times of Israel.

Segundo avança o mesmo jornal, as duas mulheres foram entregues ao cuidado da Cruz Vermelha internacional, em Gaza, e serão levadas para Israel via Egito.

Na mensagem inicial, citada pelos principais meios israelitas, é dito que as duas mulheres serão cidadãs norte-americanas. Mãe e filha terão sido libertadas "por razões humanitárias".

Desconhece-se, para já, a identidade concreta das reféns alegadamente libertadas, bem como o seu estado de saúde.

Inicialmente, Israel não tinha confirmado o cenário, coisa que acabou por acontecer meia hora mais tarde. Não está disponível, para já, nenhuma imagem que comprove a veracidade desta intenção.

A libertação, adiantam oficiais israelitas, aconteceu por iniciativa unilateral do Hamas e não como parte de nenhuma negociação.

Já segundo o Channel 12, a família das reféns já terá sido contactada pelas autoridades israelitas.

[Notícia atualizada à 18h29 de 20 de outubro de 2023]