Bolsonaro considerado autor moral e intelectual das invasões em Brasília

O senado brasileiro aprovou o relatório da comissão parlamentar de inquérito à invasão de Brasília, que decorreu a oito de janeiro. Jair Bolsonaro é considerado autor moral e intelectual da tentativa de golpe de Estado, segundo avança o Senado Notícias.

A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI), a senadora Eliziane Gama, pediu que Bolsonaro seja indiciado por quatro crimes, no parecer final do organismo.

Foram incluídos nas investigações os recorrentes ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, o não reconhecimento do resultado das eleições pelo ex-presidente, os bloqueios de rodovias e movimentos em frente os quartéis após a derrota nas urnas e os ataques terroristas, que envolveram a tentativa de explosão de uma bomba num camião com combustível no final de dezembro.

No documento é ainda referido que Bolsonaro foi o líder do movimento e que pediu o seu indiciamento e de mais 61 pessoas e de figuras-chave do antigo Governo. O relatório foi aprovado com 20 votos favoráveis e 11 contra.

O relatório que apontou Jair Bolsonaro como figura central dos ataques, vai agora ser encaminhado para a análise do Ministério Público.