Vai "voar" para mais longe: Amazon alarga entrega via drone a mais países

A Amazon anunciou que vai alargar a opção de entrega de encomendas via drone para outros países, tal como já faz em dois estados dos Estados Unidos da América.

A empresa norte-americana vai começar a possibilitar este tipo de entregas no Reino Unido e em Itália no final de 2024, para além de adicionar uma terceira cidade nos EUA, informou em comunicado.

Este modo de entrega de encomendas já acontece para mercadorias com peso não superior a 2,5 kg.

O drone – MK30 - que irá voar no Reino Unido é mais sofisticado. Este não precisa de nenhum marcador para aterrar no sítio certo, recorrendo apenas ao GPS. Além disso, é menor e mais silencioso, confirma o The Guardian. Também faz entregas mesmo com chuva e ventos leves.