Trump. Advogada declara-se culpada de tentativa de reversão de derrota

A advogada Sidney Powell, ex-representante de Donald Trump, declarou-se culpada esta quinta-feira de esforços para reverter a derrota do ex-Presidente dos EUA nas eleições de 2020 no estado da Geórgia.

Powell - que se tornou o segundo réu neste processo a fazer um acordo com os procuradores - foi acusada, juntamente com Trump e outras 17 pessoas, de violar a lei estadual anti-extorsão, tendo apresentado um recurso no dia anterior ao início do seu julgamento.