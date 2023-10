Rússia vai enviar 27 toneladas de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza

A Rússia vai entregar em breve 27 toneladas de ajuda humanitária aos civis da Faixa de Gaza, a partir do Egito, país vizinho do enclave desde que o movimento islamita Hamas atacou Israel, anunciou esta quinta-feira o Governo russo.

"Um avião especial (...) descolou do aeródromo de Ramenskoye, perto de Moscovo, com destino ao aeroporto de El-Arich, no Egito. A ajuda humanitária russa será entregue a representantes do Crescente Vermelho egípcio para ser enviada para a Faixa de Gaza", disse o vice-ministro, Ilia Denissov, citado num comunicado do Ministério das Situações de Emergência russo.

"A população vai receber farinha, açúcar, arroz e massa", acrescentou.