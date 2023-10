Prémio Sakharov para Mahsa Amini e o Movimento "Mulher, Vida, Liberdade" do Irão

O Prémio Sakharov 2023 distingue Mahsa Amini e o Movimento "Mulher, Vida, Liberdade" do Irão. O anúncio foi feito esta quinta-feira, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Jina Mahsa Amini, uma mulher curda de 22 anos, estava de visita a Terão em setembro de 2022, quando foi presa e espancada pela chamada "polícia moral" por usar o hijab da maneira "errada".

Depois da morte de Amini, desencadearam-se protestos em massa no Irão, com várias mulheres na linha da frente e foi criado o movimento "Mulher, Vida, Liberdade", contra a lei do hijab e outras leis discriminatórias.

[em atualização]