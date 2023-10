Portugal desaconselha viagens para o Líbano. Reino Unido e EUA pedem a cidadãos que abandonem o país

O Governo português recomendou esta quinta-feira a todos os cidadãos nacionais que evitem viajar para o Líbano, aconselhando os que se encontram naquele país a ficar "alerta" para quaisquer desenvolvimentos no contexto da guerra entre Israel e o Hamas no Médio Oriente.

No portal das comunidades, pode ler-se que "todas as viagens ao Líbano devem ser evitadas" e que "devem ser especialmente evitadas as províncias de Nabatia/Nabatieh e Líbano Meridional/Liban-Sud, próximas da fronteira com Israel".

Na atualização da informação aos viajantes, Portugal indica que "cidadãos nacionais residentes no Líbano deverão estar alerta a quaisquer desenvolvimentos, bem como às instruções que forem veiculadas pela Embaixada de Portugal em Chipre e por outros canais oficiais".

É ainda aconselhado aos cidadãos nacionais que devem "evitar participar em quaisquer manifestações, ajuntamentos ou distúrbios, bem como áreas em que os mesmos se registem".

A recomendação surgiu depois de as embaixadas dos Estados Unidos da América e do Reino Unido em Beirute terem emitido avisos aos cidadãos dos dois países que se encontram no Líbano para que abandonem o país "enquanto há voos disponíveis", face ao aumento das tensões entre Israel e o Hezbollah no contexto da guerra do Estado hebraico e do Hamas.

Os dois países já tinham avisado os seus cidadãos para que evitassem viajar até ao Líbano, no seguimento da ofensiva do grupo islamita Hamas contra Israel, lançada no dia 7 de outubro, à qual Israel continua a responder com bombardeamentos à Faixa de Gaza.

"Recomendamos aos cidadãod dos EUA no Líbano que se preparem para abandonar o país [enquanto] há opções [de voos] comerciais disponíveis", disse a embaixada norte-americana em comunicado.

Da mesma forma, a embaixada britânica deixa o conselho: "Se estiverem no Líbano, encorajamo-vos a abandonarem [o país] enquanto há opções comerciais disponíveis."

"Os cidadãos britânicos devem ter cautela e evitar áreas em que haja protestos", acrescenta a embaixada do Reino Unido em Beirute.