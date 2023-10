EUA e Reino Unido aconselham cidadãos a abandonar o Líbano "enquanto há voos disponíveis"

Os dois países já tinham avisado os seus cidadãos para que evitassem viajar até ao Líbano, no seguimento da ofensiva do grupo islamita Hamas contra Israel, lançada no dia 7 de outubro, à qual Israel continua a responder com bombardeamentos à Faixa de Gaza.

As embaixadas dos Estados Unidos da América e do Reino Unido em Beirute aconselharam esta quinta-feira os cidadãos dos dois países a abandonarem o Líbano "enquanto há voos disponíveis" face ao aumento das tensões entre Israel e o Hezbollah no contexto da guerra do Estado hebraico e do Hamas.

A fronteira do Líbano com Israel tem sido palco diário de confrontos entre o grupo Hezbollah e as forças israelitas no contexto da guerra de Israel contra o Hamas, que ao final de 11 dias já contabiliza mais de 4.900 mortos, 1.400 do lado israelita, sobretudo civis, e pelo menos 3.500 na Faixa de Gaza, também quase todas civis, incluindo centenas de crianças.

Na terça-feira, o Departamento de Estado dos EUA tinha aumentado o nível de alerta para os seus cidadãos no Líbano do nível t3 para o 4, o mais elevado.

Em comunicado, a adminitração Biden informou que só seriam autorizadas viagens não-essenciais de pessoal diplomático e das suas famílias, citando uma situação de segurança "imprevisível" devido à guerra Israel-Hamas.

Muitos países ocidentais e árabes têm estado a encorajar os seus cidadãos a evitarem viagens para o Líbano, aconselhando aqueles que estão no país a voltarem para casa. Na quarta-feira, a Arábia Saudita pediu aos seus cidadãos para abandonarem o Líbano "imediatamente", com o Kuwait a seguir o exemplo.

França, Alemanha, Canadá e Austrália também já alertaram contra viagens para o Líbano, com Espanha a desaconselhar todas as viagens não-essenciais.

As tensões na fronteira já provocaram pelo menos 21 mortos no Líbano, de acordo com um balanço da AFP. Entre os mortos, sobretudo militantes do Hezbollah, contam-se três civis, um deles jornalista da Reuters. Do lado israelita, morreram pelo menos três pessoas.