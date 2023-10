Ajuda humanitária. Egito vai permitir entrada de 20 camiões em Gaza

O presidente do Egito concordou, esta quarta-feira, em permitir a entrada de 20 camiões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. A informação foi avançada por Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, em declarações a jornalistas.

Depois de uma chamada telefónica entre Joe Biden e o homólogo egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, o Presidente norte-americano disse aos jornalistas que a fronteira de Rafah seria aberta para a passagem de 20 camiões de ajuda humanitária.

Em declarações durante uma paragem para reabastecimento, na viagem de regresso aos EUA após oito horas em Israel, Biden afirmou que o líder egípcio foi "totalmente cooperante". O Presidente Sisi "merece algum crédito", cita o The Guardian.

O anúncio segue-se à viagem do Presidente dos EUA a Israel, esta quarta-feira. Durante a mesma, o governo de Benjamin Netanyahu anunciou não se opor à entrada de ajuda humanitária em Gaza a partir do Egito.

De acordo com a Casa Branca, Joe Biden vai discursar à 01h00 de sexta-feira, hora portuguesa, acerca do conflito entre Israel e o Hamas, assim como sobre a guerra na Ucrânia.

A abertura da fronteira da Faixa de Gaza com o Egito, em Rafah, devia ter acontecido esta segunda-feira. Mas o dia acabou com o Egito a culpar Israel por a fronteira se manter fechada, ao não assumir uma posição clara sobre um possível acordo para permitir a passagem de civis estrangeiros e palestinianos com dupla nacionalidade, nem parar os bombardeamentos naquela região.

A chegada de ajuda humanitária à Faixa de Gaza é fulcral. Há falta de medicamentos e outros materiais médicos, combustível, comida e água, avisou a OMS. Receia-se que as pessoas estejam a desidratar durante o bloqueio total imposto por Israel.

A fronteira em Rafah é a única passagem de e para a Faixa de Gaza que não é controlada por Israel, que mantém o enclave palestiniano sob bloqueio económico desde 2007, ano em que o Hamas assumiu o controlo do território.

[atualizada às 22h33]