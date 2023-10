Von der Leyen pede resposta unida da EU

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, defendeu esta quarta-feira "uma resposta unida" da União Europeia (UE) perante "o horror" dos ataques do grupo islamita Hamas em Israel, que deve "reagir como uma democracia".

"Israel tem o direito a defender-se, em linha com a lei internacional. O Hamas são terroristas. E os palestinianos também estão a sofrer com este horror, e temos de apoiá-los", sustentou hoje, numa sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, durante um debate sobre os ataques do grupo islamita e a situação humanitária na Faixa de Gaza.

"Solidariedade é o mínimo que podemos fazer pelo povo de Israel. Este horror exige uma resposta unida de todos nós, como seres humanos, defensores de um mundo livre, como cidadãos da Europa, onde o ódio, o terrorismo e o racismo não têm lugar", disse.

A Europa, sublinhou, "está ao lado de Israel nestes tempos conturbados".