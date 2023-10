Ucrânia. Ataque russo com mísseis provoca um morto e dois feridos

Um ataque russo com mísseis contra a cidade de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, causou um morto e dois feridos, informaram as autoridades locais.

"Esta madrugada, a Rússia disparou "seis mísseis contra a cidade de Zaporijia", revelou o governador da região. Yuri Malachko escreveu na plataforma de mensagens Telegram que, até ao momento, tinham sido registados um morto e dois feridos. Poucos minutos depois, o secretário do conselho municipal da cidade, Anatoly Kourtev, também indicou que Zaporijia tinha sido atingida, especificando que "um prédio de apartamentos foi destruído por um ataque de mísseis do inimigo". Nas fotos divulgadas pela imprensa ucraniana, é possível ver um prédio destruído, com uma parte da fachada em ruínas. A maior central nuclear da Europa está localizada nesta região, em Energodar, a cerca de 50 quilómetros da cidade de Zaporijia, e permanece ocupada pelas forças russas. Esta ofensiva russa surge depois de Kiev ter anunciado, na terça-feira, o início da utilização no campo batalha contra a Rússia dos mísseis balísticos de longo alcance ATACMS entregues pelos EUA. O deputado ucraniano Oleksi Goncharenko disse na rede social X (antigo Twitter), que os ATACMS terão sido a arma usada pela Ucrânia para destruir nove helicópteros russos, na noite de segunda-feira. O deputado da oposição ucraniana explicou que os aeródromos de Berdiansk e de Lugansk foram atingidos por ATACMS, tendo sido destruídos ali nove helicópteros russos, bem como vários outros equipamentos militares.